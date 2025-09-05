Ancelotti exalta Luiz Henrique após vitória da Seleção: ‘Extraordinário’

Estreante no Maracanã, o técnico Carlo Ancelotti celebrou e muito a atmosfera positiva no estádio durante a vitória desta quinta-feira (4/9) sobre o Chile, por 3 a 0, rasgando elogios também a Luiz Henrique, do Zenit (RUS). Com uma boa exibição, a Seleção Brasileira animou os torcedores, que cantaram e fizeram a festa antes, durante e depois da partida.

Para Carleto, a sensação da torcida é a mesma dos jogadores. Isso porque o treinador acredita que o Brasil teve muitos pontos positivos a se destacar. A vitória, aliás, marca a despedida da Canarinho de solo brasileiro antes da Copa de 2026.

“Foi um ambiente no Maracanã muito bom, com muito carinho ao time. Jogamos um futebol com intensidade, com bom ritmo e boa defesa, com boa pressão. Acho que o torcedor está como nós: muito contente pelo jogo do time. Fizemos uma partida séria, defendendo bem e muito compacto, sobretudo no primeiro tempo. Após abrir o jogo, ficou mais natural para a gente. O jogo estava aberto para o nosso segundo gol, pois no segundo tempo, o Chile ficou um pouco mais ofensivo”, afirmou.

Técnico da Seleção elogia Luiz Henrique

Carlo Ancelotti respondeu também sobre Luiz Henrique, um dos destaques da noite. Sem meias palavras, o italiano rasgou elogios ao craque ex-Fluminense e Botafogo.

“Luiz Henrique tem um talento extraordinário. É muito forte fisicamente, fantástico no jogo de um contra um. Ele mudou o jogo com o seu frescor, estava fresco fisicamente. Um jogador com esse talento, quando está fresco e os outros cansados, muda o jogo. É muito bom para a Seleção ter esse tipo de jogador”, elogiou.

Ainda sobre individualidades, Ancelotti celebrou o retorno de Lucas Paquetá – autor de um dos gols -, que pode, segundo o Mister, atuar como “doble pivote”, espécie de volante que marca, mas também sai jogando.

“Obvio que Paquetá, pela qualidade que tem, tem que estar conosco. Eu disse ontem para ele que pode jogar de diferentes maneiras. Hoje jogou como meio-campista, mas não tem problema de jogar como doble pivote. Sei que pode jogar como pivote, sozinho, porque tem muita qualidade no manejo da bola”, disse.

Ele também falou especificamente de Estêvão, autor de um golaços do jogo contra o Chile.

“Trabalho com Estêvão foi feito no Palmeiras, primeiro, e agora está fazendo o Chelsea. Ele entrou muito bem na Premier League, que não é fácil. No jogo de hoje fez muito bem, fez o primeiro jogo e trabalhou bem com a equipe. Ele tem possibilidade para melhorar o seu jogo, para ajudar mais a equipe”, enfatizou.

