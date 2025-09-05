Deputado preso em operação no Rio de Janeiro mantinha relações com ídolos do futebol

O nome do deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, figurava em redes sociais de ídolos do futebol e outras celebridades antes de ganhar destaque em páginas policiais. Preso durante a operação das forças de segurança do Rio, na quarta-feira (03), o parlamentar e joalheiro agora é investigado por tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro.

Astros como Vinicius Jr., do Real Madrid, e Adriano Imperador já apareceram, em mais de uma oportunidade, com peças produzidas por TH Joias. Inclusive, o próprio joalheiro costumava exaltá-las nas redes sociais com frequência.

O atacante brasileiro do Real Madrid, por exemplo, apareceu em pelo menos duas ocasiões com acessórios criados pelo joalheiro. Em uma delas, Vini ostentava brincos de ouro branco com diamantes negros e brancos. Já no segundo registro, surgiu com uma corrente igualmente luxuosa que levava suas iniciais.

Adriano Imperador, por sua vez, posou com um colar de TH durante uma visita à Gávea, sede do Flamengo. Na ocasião, o ídolo usava o uniforme 1 da temporada 2019 do clube, com o antigo patrocinador.

Torcedores simbólicos

TH ostentava prestígio entre celebridades e artistas populares, alguns com forte vínculo com o futebol. O funkeiro MC Poze do Rodo, por exemplo, destaca-se entre os clientes mais assíduos do parlamentar. Inclusive, ele foi responsável por uma das joias mais comentadas do cantor: um cordão com mais de três quilos de ouro cravejado com pedras preciosas.

A peça fez tanto sucesso à época, que o próprio TH detalhou sobre a criação da joia. Segundo seu relato, o cordão custou mais de R$ 1 milhão.

A cantora Ludmilla, outra figura emblemática da cultura carioca e declaradamente rubro-negra, também utilizou itens desenhados por Thiego. Fontes do Metrópoles expuseram que os anéis de compromissos trocados com Brunna Gonçalves foram confeccionados pelo ateliê, bem como os colares da última turnê “Numanice”.

Deputado no alvo de investigação

Em paralelo ao prestígio entre celebridades, TH Joias ocupava uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), eleito pelo MDB. A investigação da Polícia Federal e do Ministério Público aponta que ele teria utilizado o cargo para beneficiar o Comando Vermelho, facção criminosa que atua no estado.

A operação que resultou em sua prisão mobilizou Polícia Federal, Civil e o Ministério Público. Além do envolvimento com o tráfico, os agentes apuram esquemas de lavagem de dinheiro por meio da venda de joias e movimentações milionárias com origem suspeita.

De acordo com a CNN Brasil, o deputado estava em um condomínio na Barra da Tijuca no momento da detenção. O assessor nomeado por TH na Alerj, Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, conhecido como Dudu, e o traficante do CV Grabriel Dias de Oliveira, chamado de “Índio do Lixão”, também foram presos.

Lista de clientes mescla tribos

Além de nomes ligados diretamente ao futebol, outros famosos como Nego do Borel, MC Daniel, Leo Santana e MC Kevin já apareceram usando criações de TH Joias. O cantor baiano, por exemplo, utilizou acessórios do deputado no próprio casamento com Lore Improtta.

O sucesso comercial, no entanto, veio acompanhado de um histórico criminal complexo. As autoridades agora analisam como a proximidade com nomes de peso ajudou o parlamentar a consolidar sua imagem pública e sustentar um esquema que, segundo os investigadores, servia para encobrir negócios ilícitos.