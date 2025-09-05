Presidente do Paraguai decreta feriado nacional após vaga na Copa de 2026

Paraguai volta a uma Copa do Mundo depois de 16 anos - (crédito: - Divulgação / Conmebol)

O Paraguai vai parar nesta sexta-feira (6). O presidente Santiago Peña decretou nesta sexta-feira feriado nacional e convocou o país a celebrar a classificação da seleção masculina para a Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A vaga foi confirmada na noite de quinta-feira (5), depois do empate sem gols contra o Equador, em Assunção, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O resultado, combinado com a vitória da Argentina sobre a Venezuela por 3 a 0, garantiu o retorno dos paraguaios ao Mundial.

O feito encerra um jejum de 16 anos. O Paraguai disputou sua última Copa em 2010, na África do Sul, quando chegou às quartas de final. Desde então, os guaranis ficaram de fora de duas edições consecutivas.

Nas redes sociais, Peña, inclusive, exaltou o momento histórico. “Foram necessários 16 anos desde a nossa última qualificação. Hoje a Albirroja voltou com alma, coração e toda a garra guaraní. Amanhã é feriado para que todos os paraguaios possam comemorar juntos”, escreveu.

Com a classificação antecipada, o Paraguai ocupa a sexta posição na tabela, mas ainda pode subir na última rodada das Eliminatórias, marcada para a próxima terça-feira (10).

