Corinthians descobre cláusula diferente em venda de Murillo e revisa contratos

A atual diretoria do Corinthians deu início a um pente-fino nos contratos de vendas de jogadores e já encontrou uma situação relevante envolvendo o zagueiro Murillo, negociado em 2023 com o Nottingham Forest, da Inglaterra. Diferente do que se imaginava, o clube não manteve 10% dos direitos econômicos do defensor, mas sim 10% do lucro em uma eventual venda futura.

Na época da negociação, sob a gestão de Duílio Monteiro Alves, o Timão anunciou a venda de 80% dos direitos econômicos por 14 milhões de euros (R$ 75,1 milhões na cotação de agosto de 2023), mais 2 milhões de euros em bônus. Também foi informado oficialmente que o clube teria direito a “10% de uma venda futura”.

Entretanto, o contrato previa outra condição: a porcentagem só será aplicada sobre o valor que o Nottingham Forest lucrar em caso de uma nova transferência. Ou seja, a diferença entre o que o clube inglês pagou e o que receber em um negócio futuro.

“Detínhamos 80% dos direitos. O Corinthians ficou com 10% do lucro de uma futura negociação. Além disso, negociou um valor adicional de 500 mil euros se o atleta jogasse 65% dos jogos da temporada. Isso se repetiria por três temporadas. Deve ter havido algum equívoco na comunicação da venda, pelo qual peço desculpas. No entanto, o Departamento Jurídico do clube tem um controle muito preciso desses percentuais retidos, de modo que, mesmo quando há equívoco de comunicação, o clube não tem perdas financeiras”, disse o ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, ao site ‘ge’.

Revelado nas categorias de base do Timão, Murillo disputou 27 jogos pelo profissional antes de deixar o clube. Com contrato até 2029, o defensor tem despertado interesse de grandes clubes europeus.

Casos preocupam a diretoria

A descoberta ocorre em meio a outras situações que têm gerado preocupação no Parque São Jorge. Recentemente, o Corinthians descobriu que não possuía mais os 30% dos direitos de Pedro, meia-atacante formado no clube e hoje no Zenit. A expectativa era de receber cerca de R$ 66 milhões em caso de venda para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, o que não aconteceu.

Isso porque, em agosto de 2024, a gestão de Augusto Melo negociou os percentuais de Pedro (30%) e Robert Renan (20%) em um pacote de 6,3 milhões de euros (R$ 38,7 milhões na época) com o próprio Zenit. A operação não chegou ao conhecimento do público.

Desse valor, uma quantia acabou sendo reservada para quitar dívidas com a Elenko Sports, empresa responsável pelas carreiras de Robert Renan, Pedro e Ivan, além de ter participado na transferência de Gustavo Mantuan. Todos estavam envolvidos na operação que levou Yuri Alberto ao Timão em 2023.

Surpresa com a revelação, a atual diretoria determinou ao Departamento Jurídico um pente-fino em todos os contratos de venda de atletas para evitar novos episódios semelhantes.

