Léo Jacó, artilheiro do Sub-20 do Vasco, recebe sondagens dos Emirados ??rabes

Um dos principais nomes do sub-20 do Vasco, Léo Jacó recebeu sondagens de clubes dos Emirados Árabes Unidos. Artilheiro da categoria no ano e testado por Fernando Diniz entre os profissionais, o atleta, que tem contrato com o Nova Iguaçu, atraiu os olhares do Baniyas e do Al-Ittihad Kalba. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o jovem está emprestado ao Cruz-Maltino até o fim de janeiro de 2026. No momento, o clube carioca tem duas opções de compra previstas em contrato. Sendo uma por 60% dos direitos econômicos e outra por 70% (ambas estão abaixo de R$ 1 milhão).

Nascido em 2005, Jacó poderia ser inscrito como residente do país, sem contar como um estrangeiro nas regras de inscrição para jovens jogadores no campeonato local.

Na atual temporada, o atacante já estufou a rede em 17 oportunidades, nas 37 partidas pelo sub-20. Isso entre Copinha e o Brasileirão, Copa Rio e Campeonato Carioca. Ele, então, chamou a atenção do técnico Fernando Diniz, que o colocou em campo em duas partidas, diante de Santos e Juventude.

Por fim, o atleta fez base no Nova Iguaçu até chegar ao Vasco em março de 2023, por empréstimo. Agora, começa a chamar a atenção do exterior, e o clube de São Januário terá que ficar atento para contar com o jovem por mais tempo.

