Dinenno busca primeiro gol em 2025 e tenta ser solução no São Paulo

O argentino Juan Dinenno chegou ao São Paulo com a expectativa de dar mais força ao ataque, mas ainda não conseguiu corresponder dentro de campo. Em nove partidas disputadas em 2025,cinco pelo Cruzeiro, no início da temporada, e quatro pelo Tricolor, o centroavante soma apenas uma assistência e nenhum gol marcado.

A pressão cresce em um momento delicado para a equipe. Afinal, com baixas importantes no setor ofensivo, Hernán Crespo terá de reestruturar o time, e Dinenno pode ganhar minutos preciosos para tentar encerrar o jejum. Ele terá a concorrência de Tapia, Ferreira e o recém-chegado Rigoni, visto que Luciano não deve sair do time neste momento.

O peso de um gol, agora, seria duplo. Afinal, além de acabar com a seca pessoal em 2025, representaria também o primeiro de Dinenno com a camisa tricolor. A equipe luta por posição no G6 do Campeonato Brasileiro e, sobretudo, concentra atenções na Libertadores, onde enfrenta a LDU nas quartas de final. Em torneios de mata-mata, um atacante em boa fase pode se transformar em peça decisiva.

O calendário também não dá trégua. No domingo (14), às 17h30, o São Paulo recebe o Botafogo, no Morumbis, pela 23ª rodada do Brasileirão. Dias depois, terá a missão de encarar os equatorianos em Quito, no jogo de ida por uma vaga na semifinal continental.

A expectativa da torcida é clara: que Dinenno quebre o jejum justamente no momento mais crucial da temporada e possa, enfim, escrever seu primeiro capítulo de protagonismo com a camisa do São Paulo.

