Com 12 reforços, Palmeiras faz a maior reformulação em oito anos

Palmeiras volta a fazer grande número de contratações após oito anos - (crédito: Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

O Palmeiras encerrou a temporada de 2025 com a confirmação da contratação de Andreas Pereira, meia ex-Fulham, e atingiu a marca de 12 reforços no ano. Trata-se do maior número de chegadas ao clube em uma única temporada desde 2017, quando foram anunciados 14 atletas.

O movimento intenso no mercado reflete um processo de reformulação do elenco, que também registrou 19 saídas ao longo do ano.

Na primeira janela de transferências, no início da temporada, o Verdão apresentou sete nomes. Os zagueiros Bruno Fuchs e Micael, os meias Lucas Evangelista e Emiliano Martínez e os atacantes Facundo Torres, Vitor Roque e Paulinho.

Já na janela de meio de ano, encerrada na última terça-feira, foram mais cinco aquisições: o goleiro Carlos Miguel, os laterais Khellven e Jefté, o próprio Andreas Pereira e o atacante Ramón Sosa.

Apesar do número expressivo, a temporada de 2025 ainda não foi a mais movimentada da década. Ficou atrás de 2016, com 16 contratações, e de 2015, quando o clube chegou a anunciar 25 reforços. Aliás, este número impulsionado pela grande injeção de recursos da patrocinadora máster, a Crefisa.

Assim, a diretoria avalia que a movimentação atual foi estratégica para renovar setores do elenco. Além disso, alcançou o objetivo de ampliar as opções do técnico Abel Ferreira para a sequência de competições.

