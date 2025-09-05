Neymar descarta desfalcar o Santos por causa da grama sintética da Arena MRV

Santos conta com Neymar para o duelo contra o Atlético-MG, fora de casa - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O Santos deve contar com Neymar no duelo diante do Atlético-MG, marcado para o próximo dia 14, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. Contudo, a presença do craque foi colocada em xeque, por conta do gramado sintético utilizado no estádio do Galo.

O camisa 10 da Seleção e do Peixe nunca escondeu sua posição contrária a esse tipo de superfície, apontando que “o risco de lesões é maior”. Ainda assim, a situação delicada do clube na tabela. Afinal, o Peixe está no 16º lugar, à beira da zona de rebaixamento. Assim, o atacante fez a comissão técnica entender que é hora de “sacrifício”.

“Jogar no Allianz, para mim, é impossível. Jogar em Society é algo que incomoda qualquer jogador, independente das lesões. O Morumbi é muito bom e me sinto melhor. Me sinto bem nesse campo”, disse Neymar, após o jogo contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro.

Em uma primeira conversa, Neymar não demonstrou resistência em atuar no confronto. O técnico Juan Pablo Vojvoda, que já não poderá contar com Rollheiser, suspenso, avalia a presença do astro como fundamental para dar confiança ao grupo. Além disso, o Peixe entende que a presença do camisa 10 aumenta as chances de conquistar pontos fora de casa.

O Santos encara a partida como decisiva no calendário e aposta na experiência e qualidade técnica de Neymar para liderar a equipe em um jogo que pode ser determinante para os rumos da temporada.

