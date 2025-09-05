Jornal destaca percepção ‘à la Flamengo’ entre uruguaios com Arrascaeta: ‘Raramente vista’

Os uruguaios estão cada vez mais próximos da compreensão absoluta à idolatria da torcida do Flamengo com Giorgian De Arrascaeta. Pilar da classificação uruguaia à Copa do Mundo de 2026, o meia viveu uma noite de estrela na vitória por 3 a 0 sobre o Peru — com direito a gol —, na quinta-feira (04). A exibição de gala, diante de olhares atentos no Centenário, causou impacto imediato na imprensa local e na opinião pública.

Mais do que auxiliar na classificação celeste, o meia ganhou elogios, chamou atenção e basicamente mudou a percepção que se tinha até pouco tempo. O jornal ‘El País’, por exemplo, destacou a importância irretocável de Giorgian na construção ofensiva da equipe.

“Giorgian De Arrascaeta foi a estrela. Marcando sua parte, mas principalmente participando do jogo ofensivo de uma forma raramente vista antes. (…) Ter o camisa 10 do Flamengo iluminado (com 31 contribuições para gols em 46 partidas em 2025) impactou diretamente o jogo do Uruguai”, destacou um trecho.

Em outra análise, o jornal citou justamente as mudanças recentes nas avaliações acerca da relevância do meia para seleção. A matéria deu ênfase especialmente ao discurso de Bielsa, que também se rendeu ao camisa 10 da Gávea após a vitória sobre o Peru.

Bielsa se rende ao camisa 10

Intocável no Flamengo, o meia nunca teve vaga cativa com o técnico Marcelo Bielsa na seleção. O treinador, contudo, tem conseguido ajustá-lo cada vez mais em suas propostas e inclusive fez questão de enaltecê-lo após o triunfo no Centenário.

“Esta versão de De Arrascaeta é muito, muito, muito boa. Eu gosto muito. Estou muito feliz com o jogo no geral, tivemos uma boa maneira de classificar para a próxima Copa do Mundo”, declarou.

O Uruguai passou por muita inconstância até conquistar o objetivo principal das Eliminatórias, e Giorgian também. O camisa 10 esteve entre suplente em algumas oportunidades e deixava dúvidas quanto ao rendimento no clube versus seleção. Agora, porém, tanto Bielsa quanto torcedores têm se encantado com o que rubro-negros acompanham semanalmente.

As vozes das redes sociais seguiram por uma linha símil a de Bielsa. Torcedores enalteceram a partida do camisa 10 e disseram que “agora entendem os flamenguistas”. Não à toa, a frase “Esse é o do Flamengo” se tornou recorrente na troca de interações com brasileiros no X.

Giorgian de Arrascaeta, en modo Flamengo. Tenemos 10 ????????. pic.twitter.com/TLdsxevBJj — Pablo Schiavi (@PabloSchiavi) September 5, 2025

“Com Giorgian, gostaria de fazer um reconhecimento especial à comissão médica e técnica do Flamengo. Nesta temporada, eles fizeram dele um jogador diferente daquele que eu conhecia inicialmente”, completou Bielsa ao Sport 890.

Gol, participação ofensiva e liderança

Giorgian saiu com saldo completo da vitória sobre o Peru, na última quinta-feira (04). Não só participou de diversas ações ofensivas ao longo dos 90 minutos, como marcou o segundo gol uruguaio na partida.

Com o gol anotado, o meia chegou a nove tentos pela seleção desde sua estreia em 2015 — em um total de 37 partidas. Ele participou de forma mais discreta nas Eliminatórias anteriores e até mesmo na Copa de 2022, que ficou como suplente em jogos importantes.

Desde el último partido del Mundial 2022 ante Ghana que De Arrascaeta no mostraba como hoy ante Perú su mejor versión futbolística en la selección.

Es el De Arrascaeta del Flamengo. pic.twitter.com/kflmxmbnIK — Juanjo Acevedo (@juanjoacevedo7) September 5, 2025

E Arrascaeta no Flamengo?

Se o momento na Celeste é bom, no Rubro-Negro ultrapassa. Para se ter uma ideia mais clara, o meia soma 18 gols e 13 assistências em 45 partidas na temporada. Ou seja, 31 participações diretas em tentos da equipe. Faltam seis ações ofensivas para igualar números de 2019 — seu melhor ano pelo clube.

Na emblemática temporada de 2019, sua primeira pelo Flamengo, Giorgian também marcou 18 gols, mas contribuiu com 19 assistências. Ele fechou o ano com 37 participações diretas em 52 jogos.

O camisa 10 ainda terá mais um compromisso com a Celeste antes de regressar ao Rio. A Celeste encara o Chile no dia 09 de setembro, às 20h30 (de Brasília), pela última rodada das Eliminatórias.