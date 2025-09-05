Jornal destaca percepção ‘à la Flamengo’ entre uruguaios com Arrascaeta: ‘Raramente vista’

InícioEsportes
Os uruguaios estão cada vez mais próximos da compreensão absoluta à idolatria da torcida do Flamengo com Giorgian De Arrascaeta. Pilar da classificação uruguaia à Copa do Mundo de 2026, o meia viveu uma noite de estrela na vitória por 3 a 0 sobre o Peru — com direito a gol —, na quinta-feira (04). A exibição de gala, diante de olhares atentos no Centenário, causou impacto imediato na imprensa local e na opinião pública.

Mais do que auxiliar na classificação celeste, o meia ganhou elogios, chamou atenção e basicamente mudou a percepção que se tinha até pouco tempo. O jornal ‘El País’, por exemplo, destacou a importância irretocável de Giorgian na construção ofensiva da equipe.

“Giorgian De Arrascaeta foi a estrela. Marcando sua parte, mas principalmente participando do jogo ofensivo de uma forma raramente vista antes. (…) Ter o camisa 10 do Flamengo iluminado (com 31 contribuições para gols em 46 partidas em 2025) impactou diretamente o jogo do Uruguai”, destacou um trecho.

Em outra análise, o jornal citou justamente as mudanças recentes nas avaliações acerca da relevância do meia para seleção. A matéria deu ênfase especialmente ao discurso de Bielsa, que também se rendeu ao camisa 10 da Gávea após a vitória sobre o Peru.

Bielsa se rende ao camisa 10

Intocável no Flamengo, o meia nunca teve vaga cativa com o técnico Marcelo Bielsa na seleção. O treinador, contudo, tem conseguido ajustá-lo cada vez mais em suas propostas e inclusive fez questão de enaltecê-lo após o triunfo no Centenário.

“Esta versão de De Arrascaeta é muito, muito, muito boa. Eu gosto muito. Estou muito feliz com o jogo no geral, tivemos uma boa maneira de classificar para a próxima Copa do Mundo”, declarou.

O Uruguai passou por muita inconstância até conquistar o objetivo principal das Eliminatórias, e Giorgian também. O camisa 10 esteve entre suplente em algumas oportunidades e deixava dúvidas quanto ao rendimento no clube versus seleção. Agora, porém, tanto Bielsa quanto torcedores têm se encantado com o que rubro-negros acompanham semanalmente.

As vozes das redes sociais seguiram por uma linha símil a de Bielsa. Torcedores enalteceram a partida do camisa 10 e disseram que “agora entendem os flamenguistas”. Não à toa, a frase “Esse é o do Flamengo” se tornou recorrente na troca de interações com brasileiros no X.

“Com Giorgian, gostaria de fazer um reconhecimento especial à comissão médica e técnica do Flamengo. Nesta temporada, eles fizeram dele um jogador diferente daquele que eu conhecia inicialmente”, completou Bielsa ao Sport 890.

Gol, participação ofensiva e liderança

Giorgian saiu com saldo completo da vitória sobre o Peru, na última quinta-feira (04). Não só participou de diversas ações ofensivas ao longo dos 90 minutos, como marcou o segundo gol uruguaio na partida.

Com o gol anotado, o meia chegou a nove tentos pela seleção desde sua estreia em 2015 — em um total de 37 partidas. Ele participou de forma mais discreta nas Eliminatórias anteriores e até mesmo na Copa de 2022, que ficou como suplente em jogos importantes.

E Arrascaeta no Flamengo?

Se o momento na Celeste é bom, no Rubro-Negro ultrapassa. Para se ter uma ideia mais clara, o meia soma 18 gols e 13 assistências em 45 partidas na temporada. Ou seja, 31 participações diretas em tentos da equipe. Faltam seis ações ofensivas para igualar números de 2019 — seu melhor ano pelo clube.

Na emblemática temporada de 2019, sua primeira pelo Flamengo, Giorgian também marcou 18 gols, mas contribuiu com 19 assistências. Ele fechou o ano com 37 participações diretas em 52 jogos.

O camisa 10 ainda terá mais um compromisso com a Celeste antes de regressar ao Rio. A Celeste encara o Chile no dia 09 de setembro, às 20h30 (de Brasília), pela última rodada das Eliminatórias.

