Elenco do Flamengo irá se reapresentar nesta sexta com ausências significativas; entenda

Em meio à Data Fifa, o elenco do Flamengo irá se reapresentar, na tarde desta sexta-feira (05), no Ninho do Urubu. Contudo, o técnico Filipe Luís não poderá contar com oito atletas, seja por estarem à serviço de suas respectivas seleções ou por lesões. Além deles, terá que lidar com a situação de Bruno Henrique, suspenso por 12 partidas.

Afinal, o Rubro-Negro teve seis jogadores convocados para disputar a Data FIFA de setembro. Entre eles, estão Samuel Lino, que está com a Seleção Brasileira do técnico Carlo Ancelotti, assim como Gonzalo Plata pelo Equador e Jorge Carrascal pela Colômbia. Além disso, o trio Arrascaeta, Viña e Varela estão com a seleção do Uruguai.

Curiosamente, todas as quatro seleções já garantiram suas vagas na próxima Copa do Mundo, que ocorre nos Estados Unidos, México e Canadá, a partir de junho de 2026. Além delas, Argentina e Paraguai também asseguraram seus lugares no torneio, enquanto Venezuela e Bolívia disputam na última rodada um lugar na repescagem.

Outras ausências

Outros dois nomes que não irão a campo nesta reapresentação não foram convocados, porém seguem lesionados. Tratam-se de Alex Sandro e Erick Pulgar, que estão fora de combate. Assim, o lateral trata de lesão muscular na panturrilha esquerda, o volante ainda se recupera de cirurgia no quinto metatarso do pé direito.

Bruno Henrique, por sua vez, foi suspenso por 12 jogos e terá de pagar R$ 60 mil. Isso ocorreu por ter supostamente forçado um cartão amarelo para beneficiar apostadores em 2023, em um jogo contra o Santos, no Mané Garrincha, pelo Brasileirão. A decisão, aliás, cabe recurso.

De acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), a punição não vale para competições continentais. Ou seja, ele está liberado para disputar a Libertadores. Desta maneira, ficará de fora apenas dos jogos pelo Brasileirão.

Por fim, o Flamengo volta a campo apenas no dia 14 de setembro, quando enfrenta o Juventude. As equipes medem forças em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.