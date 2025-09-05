Bruno Guimarães fala sobre retorno ao futebol brasileiro no futuro e cita possíveis destinos

Autor de um dos gols da vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Chile, no Maracanã, pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, Bruno Guimarães respondeu sobre a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro no futuro. Assim, o atleta citou que retornaria apenas para o Athletico ou atuaria no Vasco, clube de seu coração.

“Eu só voltaria para o Athletico ou para o Vasco”, garantiu.

“Fora isso, acho que eu não volto. Eu sou vascaíno, mas tenho uma história muito linda no Athletico. Então, se um dia eu voltar, é só para esses dois clubes”, completou.

Nascido no Rio de Janeiro, o meio-campista disse em diversas ocasiões torcer pelo Cruz-Maltino. Ele já revelou o desejo de um dia defender as cores do clube do coração. O Furacão, por sua vez, foi o clube que o projetou para o futebol e esteve por lá entre 2017 e 2019, em mais de 100 partidas.