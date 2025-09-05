Morre o jornalista Acaz Fellegger, aos 59 anos

O jornalismo esportivo perdeu nesta sexta-feira (05/9) um de seus grandes nomes. Acaz Fellegger morreu em São Paulo, aos 59 anos, vítima de câncer. Internado no Hospital São Camilo, o profissional teve o falecimento confirmado por sua esposa, Patricia Mendes, que prestou homenagem em uma rede social.

“É com muito pesar, e muita tristeza que informo o falecimento do meu companheiro de vida, Acaz Fellegger. Ele foi um guerreiro! Peço orações para que sua passagem seja de muita luz”, escreveu Patricia no perfil oficial do jornalista.

Formado em Jornalismo pela FIAM em 1987, Fellegger iniciou sua trajetória na TV Gazeta, em 1991, e integrou a equipe fundadora do SporTV na década de 1990. A virada na carreira aconteceu em 1997, quando assumiu o cargo de assessor de imprensa do Palmeiras. Foi nesse período que se aproximou de Luiz Felipe Scolari, o Felipão, com quem estabeleceu uma relação profissional e pessoal duradoura.

A experiência no clube alviverde o levou a abrir sua própria empresa de assessoria, tornando-se responsável pela comunicação de alguns dos maiores nomes do futebol brasileiro e internacional. Entre seus clientes, estiveram Daniel Alves, Deco, Hulk, Fabinho, Raphael Veiga. Além disso, cuidou da carreira de atletas históricos do Palmeiras como Alex, Arce, Roque Júnior, César Sampaio, Júnior e Galeano, todos campeões da Libertadores de 1999.

Desde 2009, Fellegger também comandava a comunicação do Ituano Futebol Clube, consolidando ainda mais sua reputação no meio esportivo.

