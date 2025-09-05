Inglaterra x Andorra: onde assistir, escalações e arbitragem

Favorita do grupo para classificar para a Copa do Mundo de 2026, a Inglaterra recebe Andorra, neste sábado (6), às 13h (de Brasília), no Villa Park, pela 5ª rodada das Eliminatórias. Dessa forma, a seleção inglesa defende a invencibilidade diante do lanterna da chave, e busca manter o 100% de aproveitamento na competição para se aproximar da vaga no Mundial.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.
Como chega a Inglaterra
Invicta nas Eliminatórias, a Inglaterra chega para o confronto em baixa. Afinal, a seleção inglesa perdeu para Senegal por 3 a 1, em amistoso. Assim, os ingleses precisam se reerguer e dar uma resposta. O time comandado pelo alemão Thomas Tuchel terá força máxima e aposta, principalmente, no faro de gol do artilheiro Harry Kane.
Como chega Andorra
Lanterna do grupo, Andorra também chega em baixa para o confronto. Com poucas chances de garantir vaga na próxima Copa do Mundo, Andorra precisa vencer a favorita do grupo para seguir sonhando em uma reabilitação. Portanto, a missão não é das mais fáceis. A tendência, aliás, é sofrer a sua quinta derrota em cinco jogos.
INGLATERRA x ANDORRA
Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026 – 5ª rodada do Grupo K
Data e horário: 06/09/2025, às 13h (de Brasília)
Local: Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra
Inglaterra: Pickford; James, Konsa, Guéhi e Lewis-Skelly; Rice, Henderson, Madueke, Rashford e Wharton; Kane. Técnico: Thomas Tuchel
Andorra: Gomes, Olivera, Llovera, Garcia, Nicolás; Borra, Vales, Vales, Cervós; López, Fernández. Técnico: Koldo Alvarez
Árbitro: Mohammad Al-Emara (FIN)
VAR: Bram Van Driessche (BEL)
