Com naming rights e tecnologia, Arena das Dunas terá casa cheia para duelo na Série D

Arena das Dunas será palco de jogo que promete ser eletrizante pela Série D do Brasileirão - (crédito: Foto: Portal da Copa/ME)

Apesar de estarem na Série D do Campeonato Brasileiro, América-RN e Santa Cruz são movidos pela força de suas torcidas e disputam no próximo domingo (7) uma vaga para a terceira divisão competição nacional. A curiosidade é que os dois confrontos ocorrem em estádios que foram sedes da Copa do Mundo de 2014, visto que a ida foi na Arena Pernambuco e a volta será na Casa de Apostas Arena das Dunas.

Nesta terça-feira (2), o Alvirrubro anunciou que a venda de toda a carga de ingressos, que pode chegar a 29.865 torcedores em virtude de bloqueios de segurança, No primeiro jogo das quartas-de-final, disputado na Arena Pernambuco no último final de semana, o time pernambucano venceu por 1 a 0 e agora joga pelo empate.

Dos times que disputam a última divisão do Brasileirão, América-RN e Santa Cruz são os únicos que já estiveram na elite do futebol nacional, desde implantação do modelo por pontos corridos. A participação do Tricolor é um pouco mais recente, em 2016, enquanto a equipe de Natal participou em 2007, para nunca mais voltar.

Tradicionais no cenário nacional e estadual

A nível estadual, no entanto, as duas equipes são gigantes em seus estados. O Santa possui 29 Campeonatos Pernambucanos, uma Copa do Nordeste e uma Série C, em 2013. Já o time de Natal detém 39 edições do Campeonato Potiguar. O clube também tem uma Copa do Nordeste, e a nível nacional, ganhou a Série D em 2022.

Nesta temporada, outro dado que chama a atenção é a média de público dos dois clubes. O Tricolor está disparado em primeiro, com média de 21.692 pessoas por jogo, seguido pelo Alvirrubro, com 9.918 pagantes por partida. Para domingo (7), na Arena das Dunas, a média deve aumentar, já que a estimativa é venda de toda a carga de ingressos disponíveis.

