Andreas Pereira é convocado por Carlo Ancelotti

Recém-apresentado no Palmeiras, Andreas Pereira foi convocado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira. O treinador decidiu chamá-lo após a lesão muscular de Kaio Jorge, sofrida durante a vitória sobre o Chile, no Maracanã, na última quinta-feira (04/9). Além disso, a suspensão de Casemiro abriu espaço para mais uma opção no meio-campo.

Andreas se apresentará neste sábado (06/9) para iniciar os treinamentos com o grupo que se prepara para enfrentar a Bolívia, no último jogo das Eliminatórias Sul-Americanas. Apesar de ainda não ter estreado pelo Verdão, o meia já vinha sendo observado por Ancelotti. Além disso, chegou a fazer parte da lista anterior, contra Equador e Paraguai.

Com a ausência de Kaio Jorge, o setor ofensivo da Seleção passa a contar apenas com Richarlison e João Pedro. Este último, aliás, comçeou o embate diante dos chilenos.

A convocação acontece em meio à expectativa pela estreia de Andreas com a camisa alviverde, mas também reforça o status do jogador, que retorna à Seleção justamente no início de sua trajetória pelo Palmeiras.

