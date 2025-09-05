As opções de Filipe Luís para o ataque do Flamengo sem Bruno Henrique

Por conta da punição do STJD, o atacante Bruno Henrique ficará 12 jogos suspenso do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. O clube ainda tentará um efeito suspensivo, porém até o momento o jogador não pode entrar em campo pelo time de Filipe Luís. Por isso, o treinador precisará buscar alternativas para a ausência do camisa 27.

Com isso, Pedro deve ganhar ainda mais força dentro da equipe principal do Flamengo. O centroavante vive grande fase, com seis gols e duas assistências nos últimos quatro jogos. Bruno Henrique, aliás, vinha atuando mais centralizado no Rubro-Negro.

No entanto, Filipe Luís pode dar mais oportunidades a outros jogadores, mas é pouco provável. Único reforços da primeira janela de transferências, Juninho, por exemplo, não disputa uma partida desde 3 de agosto, quando o Fla empatou com o Ceará por 1 a 1.

Além dele, Wallace Yan foi acionado pela última vez na reta final da vitória sobre o Internacional por 2 a 0, pela Libertadores, em 20 de agosto. Ele também entrou em campo durante o segundo tempo da partida de ida. Antes disso, o último jogo foi no dia 6, contra o Atlético-MG, fora de casa, pela Copa do Brasil.

Por fim, a última alternativa, seria utilizar Gonzalo Plata. O equatoriano costuma jogar pelas beiradas do campo, mas também pode fazer a função de Bruno Henrique. Ele, aliás, atuou desta maneira na goleada por 6 a 0 sobre o Juventude, em 16 de abril. A equipe do meio para frente foi Gerson, Arrascaeta, Michael e o atacante equatoriano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.