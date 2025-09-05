Bahia x Confiança: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Confiança decidem o título da Copa do Nordeste, neste sábado (6), às 17h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Após vencer o jogo de ida por 4 a 1, o Esquadrão de Aço carrega uma vantagem muito confortável para a decisão em casa. Assim, pode até perder por dois gols de diferença que garante o pentacampeonato da competição.

Maior campeão da Copa do Nordeste empatado com o Vitória, o Bahia pode deixar o rival para trás e se isolar como o maior vencedor da competição. Afinal, caso confirme o favoritismo diante do Confiança, o Tricolor vai chegar ao quinto título na história e se isolar na liderança. A última conquista aconteceu em 2021. Nos últimos três anos, os rivais Ceará e Fortaleza dominaram o torneio.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN, Premiere, SBT e Disney+.

Como chega o Bahia

Após construir uma grande vantagem em Aracaju, o Bahia deve entrar em campo com mudanças para o jogo decisivo. Afinal, o técnico Rogério Ceni preparou a equipe pensando em descansar os principais jogadores, como Everton Ribeiro. Além disso, nomes como Jean Lucas e Santiago Arias foram convocados por suas seleções.

O Bahia também tem desfalques por lesão. Afinal, Erick Pulga, Ademir, Caio Alexandre e Erick estão lesionados. O Tricolor tenta recuperá-los para o jogo contra o Fluminense, dia 10, no Maracanã, pela Copa do Brasil. Na preparação para o jogo, Ceni focou em construções de jogadas e treino tático. Assim, o Tricolor chega forte, mesmo com mudanças.

Como chega o Confiança

O Confiança surpreendeu ao chegar na final, mas o título ficou distante após a derrota em casa por 4 a 1. Afinal, o time sergipano, que tem um elenco quase 400 vezes menos valioso do que o Bahia, precisa vencer por três gols de diferença. Assim, a missão não será das mais fáceis. Mas o time sonha.

O técnico Luizinho Vieira deve mandar a campo força máxima, assim como no primeiro jogo. Durante a semana, o Confiança tentou ajustar os erros do jogo de ida. A ideia, portanto, é ser mais competitivo e tentar aproveitar as mudanças do Bahia para tentar surpreender o time baiano dentro da Fonte Nova.

BAHIA x CONFIANÇA

Final da Copa do Nordeste – Jogo de volta

Data e horário: 06/09/2025, às 17h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

BAHIA: Ronaldo; Fredi Gomes, Gabriel Xavier, Rezende, Iago; Acevedo, Rodrigo Nestor, Cauly; Vitinho, Luciano Rodríguez e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

CONFIANÇA: Allan; Weriton, Valdo, Eduardo Moura, Airton; Renílson, Otavio, Vitinho; Ronald Camarão, Thiago Santos e Neto Oliveira. Técnico: Luizinho Vieira

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

