Maxi López vai participar de reallity na Argentina comandado por ex-esposa; web reage

Torta de climão! Foi assim que um internauta definiu a participação do ex-jogador Maxi López na nova temporada do ‘MasterChef Celebrity’ na Argentina. O programa tem previsão de estreia para o dia 30 de setembro e é comandado por Wanda Nara, ex-esposa do argentino.

Os dois tiveram três filhos juntos, mas a relação é marcada por uma traição da apresentadora. Ela se envolveu com o atacante Mauro Icardi em 2013, quando ainda era casada com Maxi López. No entanto, eles eram amigos e colegas de time na Sampdoria, da Itália. No ano seguinte, Wanda se casou com Icardi e viveram uma relação de 10 anos de idas e vindas e tiveram duas meninas.

Porém, parece que essa situação ficou para trás e os dois vivem em harmonia. Afinal, de acordo com Santiago Riva Roy, do programa Bondi Live, foi a própria Wanda Nara quem conseguiu convencer o ex-marido a participar do programa.

Apesar disso, os internautas foram a loucura na web após o anúncio da participação do ex-jogador sob o comando de Wanda Nara. Alguns comentaram sobre a ‘torta de climão’ que pode acontecer ao longo do programa, outros definiram como ‘absolute cinema’.

Maxi López teve passagem pelo Brasil

O atacante argentino teve uma passagem em dois clubes brasileiros ao longo da sua carreira. Primeiro, defendeu o Grêmio em 2009, onde atuou em 41 partidas e marcou 17 gols. Mais perto do fim da carreira, Maxi López defendeu o Vasco em 2018 e 2019. Pelo Cruzmaltino, entrou em campo 38 vezes e balançou as redes 11 vezes.

