Taffarel elogia jovem goleiro do Flamengo: ‘Postura de profissional’

O técnico Carlo Ancelotti convocou cinco jogadores das categorias de base dos clubes do Rio para ajudar nos treinos da Seleção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis. Entre eles, o goleiro Léo Nanneti, do Flamengo. Aos 18 anos, ele foi destaque no título da Copa Intercontinental sobre o Barcelona. Diante disso, o garoto recebeu elogios de Taffarel, tetracampeão com o Brasil e hoje preparador de goleiros. Além disso, é referência para muitos arqueiros pelo país.

“Não gostei dele. Não gostei porque no primeiro treinamento ele me pediu para botar luva nele (risos). Sabe aquelas luvas que são muito apertadas? Você consegue botar uma e a outra não consegue. Ele falou assim: “Professor, pode botar a luva comigo?” Eu disse: “Sai daqui agora” (risos). Eu sou treinador, não sou colocador de luva”, disse, antes de finalizar:

“Um menino muito legal. Eu não tinha nem conta que ele foi goleiro naquela final (do Mundial Sub-20). Eu fiquei muito feliz que ele veio aqui junto com a gente, tem um potencial muito bom. Gostei dele, gostei principalmente por ser um guri de 18 anos, mas já com uma postura profissional mesmo. Tenho certeza que ele vai dar muitas alegrias na Flamengo”, concluiu Taffarel, na zona mista do Maracanã.

Promessa rubro-negra

Léo Nanneti é uma das grandes promessas da base do Flamengo. Em agosto, a joia, portanto, se destacou na final do Mundial Sub-20, impedindo gols do Barcelona no tempo regulamentar e defendendo duas cobranças de pênaltis.

O jovem goleiro tem contrato com o Fla até o fim de 2029, com multa rescisória de 70 milhões de euros (cerca de R$ 445 milhões na cotação atual). Desde o sub-9 na Gávea, o atleta é o atual terceiro goleiro do elenco profissional do Rubro-Negro.