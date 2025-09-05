Técnico do Uruguai destaca trabalho do Flamengo sobre Arrascaeta

Arrascaeta vive grande fase pelo Flamengo e parece manter o bom momento pela seleção do Uruguai. Na última quinta-feira (4), o camisa 10 rubro-negra comandou a vitória por 3 a 0 sobre o Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Após o duelo, o técnico da Celeste, Marcelo Bielsa, ressaltou o trabalho do clube carioca em cima do meia.

“Sobre o Arrascaeta, gostaria de fazer um reconhecimento especial às comissões técnica e médica do Flamengo, que fizeram do Arrascaeta um jogador diferente nesta temporada daquele que eu conheci inicialmente”, disse Bielsa depois do jogo.

“Hoje, ele é um jogador como eu tinha ouvido falar dele e, neste ano, pude vê-lo de acordo com o que falam dele durante sua trajetória, e o que ele fez na seleção é muito valioso, mas o que ele faz no Flamengo, jogando duas vezes por semana, marcando gol, dando assistências, é um jogador que nesta versão é muito bom”, completou o treinador do Uruguai.

Arrascaeta, afinal, já marcou 17 gols e deu 13 passes decisivos pelo Flamengo. Está, assim, a um gol de igualar 2019, seu ano mais goleador na carreira. Pela sua seleção, o uruguaio voltará a jogar na terça-feira, contra o Chile. Já pelo Rubro-Negro, o próximo jogo é no dia 14 de setembro (domingo), contra o Juventude, fora de casa, pelo Brasileirão.

