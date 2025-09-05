Torcida do Fluminense prepara festa para jogo decisivo da Copa do Brasil

O Fluminense enfrenta o Bahia no próximo dia 10 de setembro, às 19h (de Brasília) em partida que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. Diante da importância do duelo, a torcida tricolor prepara uma festa, no Maracanã, para incetivar os jogadores para o duelo decisivo.

O Tricolor, afinal, perdeu a partida de ida por 1 a 0 e precisa vencer para avançar na Copa do Brasil. Com isso, as organizadas do clube se uniram e iniciaram uma arrecadação com o objetivo de promover uma grande festa nas arquibancadas. A meta, aliás, é arrecadar R$ 15 mil. Caso avance na competição, o Fluminense terá duas partidas no Rio de Janeiro, já que o rival da semifinal sai do confronto entre Botafogo e Vasco.

Além da Copa do Brasil, o Tricolor também decidirá seu futuro na Sul-Americana neste mês. A partida de ida da Copa Sul-Americana está prevista para o dia 16 de setembro. Lanús e Fluminense se enfrentarão em La Fortaleza às 21h30. O confronto decisivo está marcado para o Maracanã, no dia 23, também às 21h30.

A equipe de Renato Gaúcho tenta recuperar o bom momento na temporada. O time tricolor, afinal, ficou sete jogos invictos, porém emendou três jogos sem vencer e com atuações bem abaixo. O treinador apontou o desgaste como principal fator para queda de rendimento.

Para chegar às quartas de final da Copa do Brasil, o Fluminense, afinal, superou Águia de Marabá, Caxias, Aparecidense e Internacional.

