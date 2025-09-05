São Paulo acerta o empréstimo de Patryck, ao Pafos, do Chipre - (crédito: Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O São Paulo acertou nesta sexta-feira (05/9) o empréstimo do lateral-esquerdo Patryck Lanza ao Pafos, clube do Chipre, pelo período de um ano. O jogador, de 22 anos, viajará ao país ainda neste fim de semana para se juntar ao elenco que disputará a Champions League. A equipe, aliás, conta com o zagueiro David Luiz e o atacante Jajá, ex-Cruzeiro e Athletico.

O acordo entre os clubes envolve pagamento imediato de 200 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão) pelo empréstimo e uma obrigação de compra de 50% dos direitos econômicos do atleta por 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 12,7 milhões), caso o jogador atinja metas estabelecidas. A proposta foi resultado de contraproposta do São Paulo, que priorizou condições mais vantajosas financeiramente.

O lateral-esquerdo também recebeu proposta de um clube dos Emirados Árabes Unidos, mas a oferta de apenas 100 mil euros pelo empréstimo, sem opção de compra, pesou na decisão são-paulina de optar pelo Pafos.

Desde sua estreia no time profissional em 2022, Patryck disputou 38 partidas pelo São Paulo, registrando duas assistências e nenhum gol. Contudo, nesta temporada, ele estava atrás de Enzo Díaz e Wendell na hierarquia da lateral esquerda.

