Victor Hugo é apresentado e revela fator Neymar para decidir pelo Santos

O Santos apresentou oficialmente, nesta sexta-feira (05/9), o meio-campista Victor Hugo, de 21 anos, que chega ao clube emprestado pelo Flamengo até 31 de julho de 2026. O jogador vestirá a camisa 29 e teve sua apresentação conduzida pelo ídolo eterno Clodoaldo. Em entrevista coletiva, o jogador revelou que o contato de Neymar foi decisivo para a escolha pelo Peixe.

“Realmente tinham outras opções (de saída). A partir do momento que o Neymar manda mensagem é algo que faz a diferença. O Neymar foi quem fez eu me apaixonar pelo futebol quando era mais novo. Sempre acompanhei muito. É um ídolo para mim. Isso pesou, sim. Mas também a possibilidade de jogar e vir ajudar. O Santos é um clube gigantesco. Foi um lugar que eu olhei e vi que podia jogar e ajudar. Isso que pesou”, disse Victor Hugo.

O jogador também lembrou da primeira interação com Neymar em campo, antes do duelo contra o Fluminense. Além disso, falou sobre a expectativa de aprendizado ao lado do craque:

“Estive no vestiário. Um contato rápido de dar bom jogo, Deus abençoe, estamos juntos. A primeira vez que vi no vestiário no Maracanã. Eu brinquei com minha esposa: ‘Caraca, que loucura estar vendo o Neymar de perto assim’. Agora a oportunidade de trabalhar com ele, de ver o dia a dia. É um cara que tem tudo para me ajudar a evoluir ainda mais. Espero que a gente faça uma boa parceria e que as coisas deem certo”, completou.

Veja outras respostas de Victor Hugo em sua apresentação no Santos

Contato com Sampaoli e Vojvoda

“Ele (Sampaoli) conversou com o pessoal do Flamengo, mas acabou não vindo. Chegou o Vojvoda, também falou comigo, falou que queria me utilizar. Foi também algo importante para a minha vinda. Ele me vê como meio campista, tanto de 8 como 10. São funções que posso ajudar ele. Estou pronto para quando tiver a oportunidade ajudar da melhor forma”.

Atuar como primeiro volante