Atlético tenta retorno antecipado de zagueiro titular após suspensão nas Eliminatórias
O técnico Jorge Sampaoli pode ter um reforço importante para a preparação do Atlético Mineiro visando os próximos confrontos. O Galo tenta o retorno antecipado do zagueiro Júnior Alonso, que está com a Seleção do Paraguai, segundo o portal “Itatiaia”.

Como o jogador recebeu o cartão amarelo na partida contra o Equador, na quinta-feira (4), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e está suspenso para o próximo compromisso do Paraguai, o Atlético Mineiro tenta antecipar a volta do zagueiro.

Sampaoli tem somente Vitor Hugo e Vitão à disposição na zaga, uma vez que o zagueiro Lyanco está em fase de transição, Júnior Alonso e Ivan Román estão a serviço de suas respectivas seleções e o zagueiro Ruan, último reforço do Galo na janela de transferências, segue fazendo trabalhos de recondicionamento físico.

Dessa forma, o retorno do zagueiro paraguaio seria importante na preparação da equipe. Além disso, esses são os primeiros treinos de Sampaoli com o time na sua segunda passagem como treinador do Galo. O treinador, aliás, vem fazendo treino em dois períodos até essa sexta-feira (5), visando os próximos compromissos do Atlético.

O próximo compromisso do Galo é pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, na próxima quinta-feira (11). O Galo perdeu o jogo de ida por 2 a 0. Assim, precisa reverter o placar para ir à semifinal.

