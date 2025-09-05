Willian desembarca em Porto Alegre para concluir negociação com o Grêmio

Representantes de Willian entendem que período de inatividade não será empecilho para estrear já no compromisso seguinte do Grêmio - (crédito: Foto: Reprodução de video / X)

O meio-atacante Willian, ex-Chelsea, Arsenal e Corinthians, desembarcou no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, nesta sexta-feira (05), para concluir sua transferência para o Grêmio. Na sequência, o jogador, de 37 anos, deslocou-seao CT Luiz Carvalho, onde passará por exames médicos. Caso ele receba a aprovação do departamento médico, assinará o contrato com o Imortal, que deve ser válido até dezembro de 2026, com a possibilidade de ampliação por mais um ano.

O atleta estava no Fulham, da Inglaterra, na última temporada e seguia em Londres para resolver os últimos detalhes da sua mudança. Pelo clube inglês, ele teve pouca frequência em campo na sua segunda passagem. Afinal, atuou em somente 12 partidas. Seu último jogo foi em maio, na derrota para o Everton pela Premier League.

Assim, pelo tempo de inatividade, Willian se concentrava a realizar atividades com um profissional particular, no intuito de conservar as melhores condições físicas. Mesmo sem jogar por quase quatro meses, o Tricolor gaúcho e os representantes do atleta entendem que a parte física não será o empecilho para que o meio-campista esteja à disposição de Mano Menezes para o primeiro compromisso depois do fim da data Fifa.

No caso o embate contra o Mirassol, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, que ocorrerá na Arena, no dia 13 de setembro. Além disso, a expectativa é de que o volante Arthur Melo também faça a sua reestreia pelo Grêmio no mesmo duelo.

Prioridades do Grêmio na data Fifa

O Grêmio concentra seus esforços na preparação durante a paralisação dos compromissos devido à Data Fifa na recuperação de dois titulares. O clube se mobiliza para ter o lateral-direito João Pedro e o atacante Alysson à disposição contra o Mirassol. Ambos estavam entregues ao departamento médico e estão em reta final de recuperação. A expectativa também é de que Arthur apresente condições para fazer sua reestreia pelo Imortal.

Alysson não esteve disponível para o jogo contra o Flamengo, no último final de semana, por conta de uma torção no tornozelo em um treinamento no CT Luiz Carvalho. No caso de João Pedro, ele sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo na reta final de maio. O problema exigiu que ele passasse por uma cirurgia para corrigi-lo. O lateral-direito já recebeu liberação para voltar aos treinos com o restante do elenco, mas ainda é necessário passar por recondicionamento físico.

