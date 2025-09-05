GE TV mostra força no mercado e reforça time de comentaristas com ex-CazéTV

O novo projeto digital esportivo da Globo, a GE TV, ganhou um novo reforço de peso para seu time: o ex-lateral Rafael. Para quem não se lembra, o comentarista acompanhou o Botafogo durante o Mundial de Clubes da Fifa para CazéTV — até julho. O ex-jogador do Alvinegro estreia na casa já na próxima semana, no clássico contra o Vasco, pela Copa do Brasil.

Rafael teve destaque entre o time de comentaristas da CazéTV durante o Mundial. Pelo canal, acompanhou e representou o Botafogo em momentos históricos. Ele agora será mais uma peça na busca por um reposicionamento da Globo no ambiente digital esportivo.

Novo reforço da equipe, o próprio Rafael anunciou a novidade através das redes sociais: “Estou de casa nova, hein”. O também recém-chegado Bruno Formiga comentou a publicação com “venha”.

GE TV estreia com Brasil em campo

O canal estreou oficialmente na última quinta-feira (04), durante a transmissão da vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre o Chile, no Maracanã. A partida, aliás, marcou o último compromisso da equipe no Brasil antes da Copa do Mundo de 2026.

A análise de saldo foi positiva. Afinal, a cobertura, num modelo mais informal, atingiu mais de 1,4 milhão de acessos simultâneos no Youtube — número considerado de impacto por especialistas. O canal integra o projeto do ge.globo e busca competir diretamente com formatos independentes como a própria CazéTV.

Estreia de Rafael já tem data definida

Rafael estreia como comentarista da GE TV na próxima semana, durante a transmissão de Botafogo x Vasco. O clássico marcará seu retorno simbólico ao clube onde encerrou a carreira como atleta e pelo qual mantém forte ligação afetiva com a torcida.

A Globo, aliás, aposta justamente na relação para impulsionar ainda mais a audiência e o engajamento das transmissões do canal nas plataformas digitais.

O clássico está marcado para as 21h30 da próxima quinta-feira (11), no Nilton Santos, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. O encontro de ida terminou empatado em 1 a 1, com gols de Arthur Cabral e Jair. Sendo assim, em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.