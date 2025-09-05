Yuri Alberto e Matheuzinho participam normalmente de treino do Corinthians

Yuri Alberto voltou a treinar com o grupo do Corinthians - - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians contou com o retorno de Yuri Alberto e Matheuzinho aos treinos normais nesta sexta-feira (05/9), no CT Dr. Joaquim Grava, em atividade parcialmente aberta à imprensa.

O centroavante voltou a trabalhar integralmente com o elenco na última quarta-feira (03/9), após se reapresentar para o período da Data Fifa. Ele se recuperou de uma cirurgia de hérnia inguinal realizada três semanas antes, antecipando-se à previsão inicial de afastamento, que era de dois a três meses.

Matheuzinho, por sua vez, ficou fora do clássico contra o Palmeiras, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, devido a uma sobrecarga no músculo posterior da coxa direita. Contudo, não chegou a sofrer lesão grave.

Durante a abertura do treino, a imprensa acompanhou o aquecimento, um exercício de passes em espaço delimitado e, em seguida, uma atividade em campo reduzido. Os jogadores foram divididos em dois times. No time com colete estiveram Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Hugo; Charles, Maycon e Luiz Gustavo Bahia; Kayke, Yuri Alberto e Vitinho.

Já no time sem colete jogaram João Vitor Jacaré, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri; Matheus Bidu, Ryan, André e Garro; Gui Negão e Talles Magno.

Houve revezamento de atletas durante a atividade, com entradas de Breno Bidon e do goleiro Felipe Longo, que substituiu Kauê. Matheus Donelli, mesmo fora das listas de convocação por possível negociação, segue treinando normalmente.

As ausências no treino do Corinthians

O volante Raniele permanece em tratamento de uma lesão muscular na coxa direita, enquanto André Carrillo continua a recuperação de uma cirurgia no tornozelo esquerdo.

Cinco jogadores estão ausentes devido às convocações de seleções na Data Fifa. Hugo Souza (Brasil), José Martínez (Venezuela), Félix Torres (Equador), Ángel Romero (Paraguai) e Memphis Depay (Holanda).

Além disso, o executivo de futebol Fabinho Soldado acompanhou o treino e conversou com o técnico Dorival Júnior à beira do campo. Os dois vêm trabalhando bastante em conjunto nos últimos dias.

Por fim, o Corinthians volta a campo no dia 10, quando recebe o Athletico-PR, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Timão venceu o jogo de ida por 1 a 0 na Arena da Baixada.

