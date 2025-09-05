Galvão Bueno faz ressalvas na atuação do Brasil contra o Chile e destaca ponto positivo

Apesar da vitória do Brasil por 3 a 0 contra o Chile, na quinta-feira (4), no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, Galvão Bueno fez ressalvas sobre o confronto e destacou dois jogadores para o técnico Carlo Ancelotti ‘ficar de olho’.

Dessa forma, para ele, a Seleção Brasileira não fez uma grande partida, mas a atuação de Estevão e Luiz Henrique foi o lado mais positivo do confronto.

“O jogo teve coisas boas e coisas ruins. O saldo no final acho que é positivo, mas não como apresentação… O Brasil jogou contra uma seleção alternativa, com o técnico do sub-20, então 3 a 0 não quer dizer muita coisa. Estevão foi pra cima, e o Ancelotti tem que ficar de olho porque ele pode estar no time base da Seleção Brasileira. O Luiz Henrique entrou voando. Ele fez jogada, foi pra cima, correu. É outro que o Ancelotti tem que ficar de olho. Esse foi o lado mais positivo. A fotografia no final do jogo mostra que todo mundo estava satisfeito. Não foi uma grande exibição, mas ganhar de 3 a 0 é sempre bom”, disse.

Não foi uma grande exibição da Seleção!! Mas ganhou por 3 a 0!! E no Maracanã, o que é ainda melhor!! Ancelotti está à vontade e já começa a montar um time!! pic.twitter.com/0e5RRxJtMA — Galvão Bueno (@galvaobueno) September 5, 2025

Brasil nas Eliminatórias

O Brasil venceu o Chile por 3 a 0. No primeiro tempo, Estevão marcou seu primeiro gol com a camisa da Seleção Brasileira. Na segunda etapa, Lucas Paquetá, que ficou um tempo afastado e que tinha acabado de entrar na partida, marcou o segundo. Por fim, Bruno Guimarães fez o terceiro.

O próximo compromisso do Brasil é contra a Bolívia, na próxima terça-feira (9), às 20h30, no Municipal de El Alto. Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti terá pelo menos uma mudança. Casemiro, que foi titular no confronto contra o Chile, recebeu mais um cartão amarelo e está suspenso. Além disso, Kaio Jorge foi cortado após sentir a coxa e o treinador italiano convocou Andres Pereira.

Os jogadores receberam folga nesta sexta-feira (5) e se reapresentam no sábado (6), no Rio de Janeiro. No mesmo dia, viajam para a Granja Comary, em Teresópolis, onde ficam até segunda-feira (8).

