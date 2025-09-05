Fluminense repatria zagueiro que fez parte da Esquadrilha 07

O Fluminense acertou o retorno do zagueiro Rodrigo Bringel, de 18 anos, para a equipe sub-20. Campeão brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17, em 2024, o defensor da Esquadrilha 07 volta ao clube com contrato em definitivo até o fim de janeiro de 2028. Ele estava no Goiás.

“É uma felicidade muito grande retornar ao clube onde tive os principais títulos da minha carreira até então. O ano passado foi de extrema importância para mim. Volto já conhecendo a casa e sabendo o que tem que ser feito. É seguir trabalhando e conquistando tudo o que vier pela frente para traçar minha história no Fluminense da melhor maneira possível”, afirmou Rodrigo.

O jovem defensor, portanto, já se apresentou ao técnico Felipe Canavan, com quem trabalhou na temporada passada, no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém.

Natural de Aparecida de Goiânia (GO), Rodrigo Bringel, aliás, chegou ao Tricolor em 2023, quando tinha 16 anos, emprestado pelo Goiás. No currículo, ostenta ainda Copa Rio, Scopigno Cup-ITA e Heemskerk Cup-HOL Sub-16, além do Carioca e da Taça Guanabara Sub-17 em passagens por categorias acima de sua idade. O Moleque de Xerém também já atuou junto aos juniores do Flu.

