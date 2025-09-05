João Pedro, do Chelsea, concorre a melhor jogador do mês na Premier League

A fase do atacante João Pedro, atualmente no Chelsea, vive um momento maravilhoso. Recentemente, os torcedores do time de Londres o elegeram melhor jogador do mês. Ele foi titular no confronto da Seleção Brasileira contra o Chile, pelas Eliminatórias, e ainda concorre a uma premiação de melhor jogador de agosto na Premier League.

João Pedro, aliás, disputa diretamente com Haaland, do Manchester City, Calafiori, do Arsenal, Ekitiké e Szoboszlai, do Liverpool, Grealish, do Everton, Marc Guéhi, do Crystal Palace, e Semenyo, do Bournemouth. A competição começou em agosto e o Chelsea, clube do brasileiro, soma 7 pontos, ocupando a segunda colocação. O Liverpool, atual campeão, lidera com 9 pontos em três jogos.

João Pedro chegou ao Chelsea nas quartas de final do Mundial de Clubes e enfrentou o Palmeiras. Mas brilhou mesmo na semifinal contra o Fluminense, quando fez dois gols e eliminou justamente o time que o revelou. Na final contra o PSG, também deixou sua marca na vitória por 3 a 0.

Na Premier League, João Pedro mantém o bom momento: já marcou dois gols e deu duas assistências. Aos 23 anos, o atacante vive a melhor fase da carreira e ganhou inscrição do Chelsea para a Champions League, torneio em que fará sua estreia. Estêvão, ex-Palmeiras, e Andrey Santos, revelado pelo Vasco da Gama, também estão na lista. O técnico Enzo Maresca, comandante do time de Londres, não perde a chance de elogiar os brasileiros.

