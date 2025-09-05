Dinamarca e Escócia decepcionam e empatam na estreia das eliminatórias

A esperada e empolgante geração da Dinamarca estreou nesta sexta-feira (05) nas eliminatórias. Mesmo com grande volume de jogo, a equipe não saiu do zero contra a Escócia, atuando em seus domínios. As seleções se enfrentaram pelo Grupo C da competição, que ainda conta com a Grécia, goleou Belarus e assumiu a liderança. Somente o primeiro colocado avança direto, enquanto o segundo vai para a repescagem. Jogo ocorreu no estádio Parken, em Copenhague, na casa dos dinamarqueses.

O jogo

A Dinamarca conta com grandes jogadores nesta geração, entre eles o goleiro Schmeichel, o defensor Vestergaard e a dupla de meio-campistas Højbjerg e Hjulmand. No ataque, aparecem Dolberg e Biereth. Mesmo assim, a equipe não conseguiu superar a Escócia, que se fechou bem, cumpriu sua proposta e garantiu um ponto fora de casa. No fim, os dinamarqueses pressionaram, mas pararam em uma grande atuação do goleiro escocês Clark.

As duas seleções têm potencial para disputar o Mundial de 2026. Do lado escocês, Steve Clarke comanda uma equipe competitiva e com nomes conhecidos no futebol mundial: Robertson, Gilmour, McLean, Christie, McGinn e McTominay.

VEJA: Eslováquia surpreende e vence a Alemanha pelas Eliminatórias da Copa de 2026

O empate deixou Dinamarca e Escócia em situação de alerta, já que a Grécia fez sua parte, venceu Belarus por 5 a 1 e lidera o Grupo C, seguida justamente pelos dois times que ficaram no empate.

Próximos passos de Dinamarca x Escócia

A equipe da Dinamarca agora se prepara para medir forças com a Grécia, fora de casa. Jogo marcado na segunda-feira (08), confronto no Georgios Karaiskakis. No mesmo dia, a Escócia enfrentará Belarus, no ZTE Arena. Ambos duelos a partir de 15h45 (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.