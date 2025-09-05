Eliminatórias: Itália goleia a Estônia na estreia do técnico Gattuso

Jogando no Gewiss Stadium, em Bérgamo, a Itália goleou a Estônia por 5 a 0, nesta sexta-feira (5/9), na estreia do técnico Gennaro Gattuso. Foi pela quinta rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, com italianos – que já não vão à Copa há duas edições – chegando ao segundo triunfo consecutivo.

Kean, Retegui (duas vezes), Raspadori e Bastoni fizeram os gols – todos na etapa final, sendo quatro de cabeça. Assim, a Itália segue em terceiro, mas passa a ter saldo positivo, ficando com seis pontos com um jogo a menos em relação a Noruega (líder, com 12) e Israel (vice-líder, com nove).

LEIA MAIS: Conheça todos os classificados até o momento para a Copa do Mundo de 2026

O jogo

Não foi por falta de tentativa que o placar do primeiro tempo insistiu em ficar no 0 a 0. Afinal, empurrada por sua torcida, a Itália finalizou 17 vezes só na etapa inicial, criando pelo menos três boas oportunidades. A tarde, porém, era do goleiro Hein, que protagonizou excelentes defesas. A tônica do segundo tempo era a mesma: pressão absurda dos italianos, que ficava muito com a bola, rondando a área adversária e empilhando chutes. Hein levou Tonali ao desespero ao parar finalização do camisa 8 com uma grande intervenção.

Assim, a bola só foi entrar pela primeira vez aos 12′, com Moise Kean – a partir daí, a porteira foi aberta. Dimarco cruzou da esquerda, e Retegui deu uma chaleira para a pequena área, com o centroavante da Fiorentina cabeceando para o fundo das redes. Depois, foi a vez do ex-jogador da Atalanta marcar. Retegui, aos 23′, recebeu de Raspadori e, com chute rasteiro, superou Hein. O próprio Raspadori faria o terceiro – de cabeça – dois minutos mais tarde. Já aos 44′, Retegui voltou às redes. Nos acréscimos, Bastoni cabeceou firme, fechando o caixão dos estonianos.

A Itália volta a campo já nesta segunda-feira (8/9), quando visita Israel, em jogo de seis pontos. A bola rola, assim, às 15h45 (de Brasília). Já a Estônia, que estaciona nos três pontos, na quarta colocação, descansa na rodada. Assim, aproveitará para realizar amistoso contra a Andorra, na terça (9/9), em casa, às 13h.

Jogos do Grupo I

(Noruega descansa na rodada)

Itália 5 x 0 Estônia

Moldávia 0 x 4 Israel

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.