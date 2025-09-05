França estreia com vitória sobre a Ucrânia nas Eliminatórias

A França deixou o seu cartão de visitas nas Eliminatórias da Europa. Nesta sexta-feira (5), o time comandado pelo técnico Didier Deschamps venceu a Ucrânia por 2 a 0, em partida válida pela primeira rodada do Grupo D. Olise e Mbappé, um em cada tempo, marcaram os gols da vitória no Estádio Municipal de Bialystok, na Polônia. O duelo foi disputado em campo neutro devido à guerra ainda em curso entre Ucrânia e Rússia.

Com mais uma atuação de destaque, Mbappé chegou ao 51º gol com a camisa da França e está a seis de igualar Olivier Giroud na artilharia da seleção. Ou seja, faltam sete gols para o atacante do Real Madrid se tornar o maior artilheiro do país.

Porém, a vitória sobre a Ucrânia não trouxe só notícias boas. Isto porque o atacante Dembélé, um dos favoritos para levar a Bola de Ouro, entrou no segundo tempo na vaga de Doué, mas precisou ser substituído após se queixar de dores na parte posterior da coxa direita.

Com o resultado, a França somou os primeiros três pontos no Grupo D das Eliminatórias, mas fica atrás da Islândia no saldo de gols (5 a 2). Ucrânia e Azerbaijão, com zero, completam a chave.

Por outro lado, longe de Kiev, a seleção ucraniana vive um momento irregular e estreou com derrota nas Eliminatórias. Contudo, a equipe ainda tem chances de brigar por uma vaga na Copa.

???????????????????????????? ????????????????????, ????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ! ???? Nos Bleus lancent parfaitement leur campagne de qualifications à la Coupe du monde 2026 ???? ????????0-2???????? #UKRFRA I #FiersdetreBleus pic.twitter.com/2DYPlp06rV — Equipe de France ?? (@equipedefrance) September 5, 2025

O jogo

A França dominou o primeiro tempo e abriu o placar logo aos nove minutos, com Olise. O meia-atacante do Bayern de Munique aproveitou cruzamento de Barcola e colocou os visitantes em vantagem. Além disso, os franceses passaram a maior parte do tempo no campo de defesa da Ucrânia e tiveram 9 a 1 em finalizações.

No segundo tempo, a Ucrânia ensaiou uma reação e por muito pouco não empatou o jogo. Na primeira oportunidade, o zagueiro Konaté salvou a França ao tirar uma bola em cima da linha. No lance seguinte, Zabarnyi desviou de cabeça e acertou a trave francesa. Dessa maneira, a França retomou o controle do jogo e Mbappé aproveitou grande lançamento de Tchouaméni para marcar o segundo gol e confirmar o triunfo.

