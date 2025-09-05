Ex-atleta cita gafe ao ir para o Liverpool: ???Gostei da esposa de um companheiro’

O atacante Peter Crouch vivia uma das principais fases da sua carreira em 2005 ao se transferir para o Liverpool depois de se destacar pelo Southampton. Nos seus primeiros momentos como jogador dos Reds, o centroavante se hospedou em um hotel durante a busca uma moradia. Neste período, ele relatou que se interessou por uma recepcionista, que trabalhava no empreendimento.

“Ela é linda. Acho que tenho uma hipótese”, admitiu aos novos companheiros de clube durante um treinamento, de acordo com informação do jornal português “A Bola”.

A história agradou ao zagueiro Jamie Carragher, que era uma das lideranças do elenco do Liverpool na época. Com isso, o defensor entendeu que o relato deveria ser compartilhado e pediu que Crouch contasse para todo o grupo. Assim, o centroavante confessou que a funcionária do hotel dominou os seus pensamentos naquele dia.

Contudo, ele não esperava que a funcionária do hotel era a esposa do meio-campista Xabi Alonso, outro reforço dos Reds na oportunidade. Posteriormente, o clima de constrangimento dominou o seu período inicial no clube inglês.

“Admiti que tinha pensado nela o dia todo. Mas depois disseram que aquela recepcionista era a mulher de Xabi Alonso, o meu novo colega de equipe”, confirmou Crouch.

A situação inusitada não causou problemas de relacionamento entre os jogadores. O centroavante encontrou sua companheira poucos meses depois. Afinal, em dezembro de 2005, o atleta foi a uma balada em Liverpool e conheceu a modelo Abbey Clancy.

Passagem pelo Liverpool e pós-carreira

Após seis anos de namoro, eles se casaram depois do nascimento do primeiro filho do casal. O relacionamento deu origem a quatro crianças. Crouch defendeu os Reds por três temporadas, atuou em 85 jogos e anotou 22 gols. Na sequência a sua aposentadoria no futebol, ele se aventurou na carreira de comentarista em emissoras de TV e rádios da Inglaterra, especialmente em jogos da Premier League.

