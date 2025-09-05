Suspenso, Casemiro desfalca a Seleção contra a Bolívia

O volante Casemiro é desfalque certo para Carlo Ancelotti para o próximo compromisso da Seleção Brasileira, na terça-feira (9/9), contra a Bolívia. Isso porque o jogador, pendurado, levou o segundo cartão amarelo durante a vitória contra o Chile, na última quinta (4/9), e cumprirá suspensão automática. Bem como na Copa do Mundo, as Eliminatórias também reduzem o número de amarelos necessários para uma suspensão.

A sanção se deu nos acréscimos do primeiro tempo, quando o volante pisou na canela de Loyola, volante chileno. O VAR analisou o lance para um possível cartão vermelho direto, algo rechaçado após alguns segundos. No entanto, como já recebera um amarelo na competição (contra o Uruguai, pela quarta rodada), não atuará contra a Bolívia.

Outro desfalque para Carlo Ancelotti é Kaio Jorge, que entrou aos 26′ da etapa final contra o Chile, mas sofreu lesão muscular. Assim, o italiano convocou Andreas Pereira (do Palmeiras) para seu lugar, visando até mesmo um substituto para o suspenso Casemiro.

O jogo contra a Bolívia será na terça-feira, às 20h30 (de Brasília). Valendo pela 18ª rodada, o duelo encerra, dessa forma, a participação das seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Enquanto a Seleção Brasileira vem em segundo, já classificada e dependendo apenas de si para confirmar o vice, a Bolívia chega em oitavo, mas com chances de vaga na repescagem. Para isso, precisaria vencer a Canarinho e torcer por um tropeço da Venezuela em jogo contra a Colômbia, em Maturín.

