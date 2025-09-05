Web supõe alfinetada de Raphinha a Neymar após jogo da Seleção

Declaração de Raphinha depois de vitória da Seleção Brasileira o torna protagonista em polêmica com Neymar - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram Neymar)

Uma declaração de Raphinha depois da vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre o Chile, na última quinta-feira (4), causou polêmica nas redes sociais envolvendo Neymar. Isso porque os internautas consideram que o atacante do Barcelona mandou um recado para o camisa 10 do Santos na zona mista do Maracanã.

Ao ser questionado quais seriam os critérios para o técnico Carlo Ancelotti definir a última convocação antes da Copa do Mundo, Raphinha indicou acreditar que o talento não será o único diferencial.

“Eu acho que a Seleção é repleta de jogadores de muita qualidade. Independente dos que estão sendo convocados, são muitos que não foram e mereciam estar aqui. Talento em si não vai te garantir convocação, o que ele [Ancelotti] zela muito é entrega e dedicação. A gente sabe o que fazer dentro de campo, mas com muito compromisso. Acho que isso é um ponto importante para a decisão final dele”, opinou o atacante.

Vale relembrar que Neymar novamente não esteve na lista de convocados do treinador italiano para os dois últimos jogos das Eliminatórias da América do Sul. Assim, o comandante justificou que a sua ausência ocorreu por questões físicas, mas também técnicas.

“É uma decisão técnica, que se baseia em muitas coisas. No que o jogador está fazendo, no que já fez e no problema que tem. O critério físico é o que toda comissão considera muito, muito importante. Disse em outra entrevista também que ninguém pode discutir Neymar a nível técnico”, explicou o treinador da Seleção Brasileira.

Internautas se dividem entre Neymar e Raphinha

Por sinal, houve uma divisão de opiniões entre os internautas. Afinal, alguns concordaram com a afirmação de Raphinha, mas outros condenaram a atitude. A propósito, vários deles apontaram que o atacante do Barcelona tem grandes chances de ser reserva de Neymar se os dois forem convocados para a Copa do Mundo.

A última partida do camisa 10 do Santos pela Seleção Brasileira foi em outubro de 2023, em duelo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em Montevidéu. Na oportunidade, Neymar sofreu a grave lesão no joelho esquerdo, e o comandante da pentacampeã mundial ainda era Fernando Diniz.

Com o resultado positivo sobre o Chile, o Brasil encontra-se na segunda colocação das Eliminatórias, com 28 pontos. Em seguida, enfrentará a Bolívia, em El Alto, na última rodada do torneio, na próxima terça-feira (9).

