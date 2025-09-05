Cruzeiro aumenta tempo de contrato com promessa da base em meio a sondagens

Nesta sexta-feira (05), o Cruzeiro acertou a renovação do contrato de Bruno Alves. O promissor defensor de 20 anos assinou vínculo até 2030, com multa rescisória de 100 milhões de euros. Presença constante nas convocações da Seleção Brasileira de base, ele já desperta interesse do mercado estrangeiro.

O Cruzeiro antecipou a renovação justamente por conta da procura de clubes por Bruno Alves. Entre as sondagens recebidas pelos seus agentes, uma veio do Metalist, da Ucrânia. No time profissional, sob comando de Leonardo Jardim, ele é observado de perto e pode ser relacionado para algumas partidas. Na base, só poderá defender o Sub-20 até o fim da próxima Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro do próximo ano.

Bruno, aliás, ainda não estreou pelo profissional, mas ficou no banco no empate por 1 a 1 com o Mirassol, no mês passado. Já pela Seleção Brasileira de base, o zagueiro marcou um gol no amistoso contra o Paraguai, também no mês passado. No elenco principal, a defesa celeste vive bom momento, com Fabrício Bruno sendo convocado por Ancelotti para a Seleção principal.

Agenda do Cruzeiro

O Cruzeiro, aliás, enfrenta o Atlético-MG na próxima quinta-feira (11), no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A Raposa venceu o primeiro jogo por 2 a 0, na Arena MRV e, portanto, pode perder por até um gol de diferença que avança às semifinais.

