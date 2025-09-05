Veja o desempenho dos jogadores do Flamengo em rodada das Eliminatórias

Com a pausa para Data Fifa, os clubes ficam de olho em seus jogadores pelas seleções. Seis atletas do Flamengo, afinal, estiveram à disposição na 17ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. No entanto, apenas três deles entraram em campo: Arrascaeta, Varela e Plata. Por outro lado, Samuel Lino, Carrascal e Matías Viña não foram acionados pelos treinadores.

Em grande fase na temporada, Arrascaeta foi titular do Uruguai diante do Peru, no Estádio do Centenário, em Montevideo. Na partida, o meia atuou por 69 minutos e fez golaço pouco antes de deixar o gramado. Além disso, a vitória uruguaia também contou com a colaboração de outro rubro-negro: o lateral direito Guillermo Varela, que concedeu um passe para gol. Por outro lado, Matías Viña permaneceu no banco de reservas.

Gonzalo Plata também foi mais um jogador do Flamengo que entrou em campo. O atacante atuou por 20 minutos no empate do Equador com o Paraguai, que conquistou a vaga para a Copa do Mundo.

Pela Seleção Brasileira, Samuel Lino não foi acionado por Carlo Ancelotti na vitória consistente sobre o Chile, no Maracanã. Além dele, o colombiano Carrascal também não participou do triunfo sobre a Bolívia, em casa.

Jogadores do Flamengo na 17ª rodada das Eliminatórias

Brasil 3×0 Chile

Samuel Lino – não utilizado

Uruguai 3×0 Peru

Arrascaeta – jogou 69 minutos

Guillermo Varela – jogou 90 minutos

Matías Viña – não utilizado

Paraguai 0x0 Equador

Plata – jogou 20 minutos

Colômbia 3×0 Bolívia

Carrascal – não utilizado

Última rodada

Agora, os atletas do Flamengo se preparam para a 18ª e última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Na próxima terça-feira (09), o Brasil encara a Bolívia, em El Alto. Além disso, na mesma data, o Uruguai enfrenta o Chile, em Santiago. Já o Equador encara a Argentina, em Guayaquil. Por fim, a Colômbia mede forças com a Venezuela, em Maturín.

