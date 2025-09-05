Independiente emite nota oficial com dura acusação a Conmebol

A decisão da Conmebol em eliminar o Independiente da Sul-Americana, após as trágicas cenas no jogo diante da Universidad de Chile, reverberaram com força pelo lado argentino. Algo, por sinal, que se refletiu em uma nota oficial bombástica do clube de Avellaneda.

De cara, o comunicado fala em “enérgico repúdio” diante da decisão do Tribunal Disciplinar da Conmebol. Com direito, inclusive, a se dirigir em caráter pessoal ao presidente da entidade, Alejandro Domínguez.

Além de afirmar que a eliminação do Independiente “ignora regulamentos vigentes” e “condena injustamente o clube”, a nota oficial traça um perigoso paralelo. Isso porque os argentinos apontam que a sentença tem caráter propositalmente favorável a um clube sob regime do que conhecemos no Brasil como SAF, caso de La U:

“Essa sentença não é um erro jurídico de um tribunal. É uma decisão política, que revela a preferência por estruturas privadas com as quais resulta mais importante projetar convênios, negócios e benefícios futuros. O futebol dos clubes com modelo de associação civil, sustentado por mais de um século pelo sacríficio de milhões de torcedores, fica relegado em razão de um modelo alheio aos valores sociais que deram origem a nossas instituições.”

O comunicado que tem assinatura de Daniel Carlos Sepane (secretário geral do Independiente) e do presidente do Rojo, Néstor Grindetti, chega a fazer duas exigências com caráter de notória ruptura de relação. São elas a retirada de toda e qualquer referência ao clube no Museu da Conmebol enquanto Alejandro Domínguez for o presidente da Conmebol além da devolução ao Independiente de todos os itens entregues em forma de colaboração para enriquecer o acervo do museu em questão.

