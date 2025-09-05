Luiz Henrique, a essência do futebol brasileiro na vitória da Seleção

A Seleção Brasileira se reencontrou com os torcedores no principal palco do país. A equipe fez uma boa atuação nesta quinta-feira. Em que pese, claro, a fragilidade do Chile. O placar de 3 a 0 no Maracanã mostra a superioridade da equipe comandada por Carlo Ancelotti, que teve o brilho de um jogador revelado nos campinhos do Vale do Carangola, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio: Luiz Henrique.

O atacante jogou pouco mais de 20 minutos. Ele levou os adversários à loucura. Com velocidade, dribles desconcertantes e muita força física, foi o principal responsável pelos gols de Paquetá e de Bruno Guimarães, o segundo e o terceiro da Seleção, respectivamente.

O mais impressionante na atuação de Luiz Henrique, o Rei da América no ano mágico do Botafogo em 2024, é a tranquilidade e a confiança com que encara o jogo. Meio escondido no futebol russo, após ser negociado pelo Glorioso, ele voltou a ser convocado para as Eliminatórias da Copa do Mundo. E, claro, encantou Ancelotti.

Luiz Henrique é a pura essência do nosso futebol. Aquele esquecido em meio a rigorosos planos táticos e exigências defensivas. Ele desfila nos gramados em grandes jogos como aquele garoto que infernizava os coleguinhas quando pegava a bola nas peladas da infância. Não tem medo de arriscar. Não teme o peso da camisa, dribla com a leveza e a alegria sempre estampada em seu largo sorriso.

Se o confronto contra o Chile não tinha relevância na tabela de classificação, deve e precisa ter servido para abrir definitivamente as portas da Seleção a Luiz Henrique. Talentos como o dele é que fizeram o nosso futebol ser o melhor do mundo e que trouxeram as cinco estrelas para a Amarelinha.

