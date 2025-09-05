Grêmio oficializa a contratação do meia-atacante Willian

Atleta teve passagens de sucesso no futebol europeu e disputou duas Copas com a Seleção Brasileira - (crédito: Foto: Divulgação/Grêmio)

O Grêmio oficializou a contratação do meia-atacante Willian, de 37 anos. O anúncio do novo reforço ocorreu na noite desta sexta-feira (5). O jogador, que estava no Fulham, da Inglaterra, assinou contrato com o Tricolor até dezembro de 2026, com opção de renovação. Ele, inclusive, desembarcou em Porto Alegre pela manhã para realizar exames médicos.

O retorno ao futebol brasileiro, de fato, não estava nos planos iniciais do jogador. Ele deixou o Corinthians em 2022 após sofrer ameaças de torcedores nas redes sociais. A grande insistência da diretoria do Grêmio, contudo, o fez rever seus planos para o final de carreira. Uma conversa sobre o projeto do clube também ajudou a convencê-lo.

O meia não disputa uma partida oficial desde o dia 10 de maio deste ano. Apesar disso, sua condição física não é vista como um grande problema. Desde que deixou o clube inglês, ele vinha realizando treinamentos com um preparador físico particular. O clube, portanto, acredita em uma rápida adaptação do experiente atleta ao time.

Willian, aliás, chega ao clube com um currículo de muito peso e vitorioso. Revelado pelo Corinthians, ele teve uma longa e vitoriosa passagem pelo futebol europeu. No Chelsea, por exemplo, ele conquistou a Liga Europa e duas vezes o Campeonato Inglês. O jogador, inclusive, é o sul-americano com mais jogos na história da Premier League.

Para acertar com o time gaúcho, o experiente jogador recusou outras propostas. Ele recebeu uma oferta oficial de uma equipe dos Estados Unidos. Além disso, times da Inglaterra, da Itália e da Arábia Saudita também o sondaram. O projeto do Grêmio, no fim das contas, falou mais alto para o meia-atacante.

