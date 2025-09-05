Marrocos garante vaga na Copa do Mundo de 2026 com goleada

O Marrocos carimbou nesta sexta-feira (5) o passaporte para a Copa do Mundo de 2026. Jogando em Rabat, no Estádio Prince Moulay Abdallah, a seleção marroquina atropelou o Níger por 5 a 0 e confirmou a vaga com antecedência.
Ismael Saibari praticamente decidiu a vitória no primeiro tempo, com dois gols. Depois do intervalo, Ayoub El Kaabi, Hamza Hamza e Azzedine Ounahi ampliaram e transformaram o triunfo em goleada.
Com 18 pontos, o Marrocos já não pode ser alcançado no grupo e garantiu a classificação. A Tanzânia, segunda colocada, soma apenas 10 e não tem mais chances de brigar pela liderança.
???? The Atlas Lions are going to the #FIFAWorldCup! @aramco | #WeAre26 pic.twitter.com/03lOoypj3O
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 5, 2025
Com a vaga confirmada do Marrocos, a Copa do Mundo de 2026 já tem 17 seleções garantidas: Estados Unidos, Canadá e México (países-sede), além de Nova Zelândia, Japão, Irã, Argentina, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália, Brasil, Equador, Colômbia, Uruguai e Paraguai.
