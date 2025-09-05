InícioEsportes
Cruzeiro x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 9h30

Raposa e Timão têm promessa de grande clássico nacional

Raposa e Timão têm promessa de grande clássico nacional - (crédito: Foto: Arte/Jogada 10)
Neste domingo (07/9), Cruzeiro e Corinthians começam a decidir a final do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo de ida acontece às 10h30 (de Brasília), no estádio Independência, em Belo Horizonte. Já o embate decisivo será realizado na semana seguinte, no dia 14 de setembro, em São Paulo.

A Voz do Esporte cedo madruga e inicia a transmissão, ao vivo, a partir de 9h. Christopher Henrique está confirmado na narração, assim como João Miguel Lotufo nos comentários e Will Ferreira nas reportagens.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 05/09/2025 19:52
