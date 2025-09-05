Ex-Botafogo, Lucas Perri aciona o clube na Justiça e cobra R$ 2,8 milhões

Goleiro teve uma passagem pelo clube em 2023 e hoje está no Leeds-ING - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O goleiro Lucas Perri acionou a SAF do Botafogo na Justiça do Trabalho. O ex-jogador do clube cobra uma dívida de R$ 2.834.964,68. A ação foi protocolada na última quinta-feira (4), no Rio de Janeiro. O atleta, que hoje defende o Leeds, da Inglaterra, alega diversas pendências financeiras. Direitos de imagem e FGTS, por exemplo, estão entre as cobranças.

O processo corre na 65ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. A primeira audiência do caso, inclusive, já tem uma data marcada. Ela ocorrerá no dia 5 de novembro. Procurada pela reportagem do portal ge, a defesa do jogador afirmou que não comentaria o processo. A assessoria da SAF do Botafogo, por sua vez, também preferiu não se pronunciar.

Perri, sm dúvida, foi um dos grandes destaques do clube em sua passagem. Ele defendeu o time alvinegro nas temporadas de 2022 e 2023 e foi convocado para a Seleção Brasileira em seu último ano. Desse modo, interrompeu um jejum do Glorioso em ceder jogadores para a Canarinho que durava quatro anos.

Ao final daquela mesma temporada, o goleiro deixou o time carioca. Ele se transferiu para o Lyon, da França, que pertence à mesma rede de clubes de John Textor, dono da SAF do Botafogo. Na última janela de transferências, contudo, ele novamente mudou de ares. Atualmente, Lucas Perri defende o Leeds United, da Inglaterra.

