Luis Enrique sofre acidente de bicicleta e passará por cirurgia

Luis Enrique, treinador do PSG, sofreu uma lesão séria durante a pausa da Data Fifa. O espanhol caiu de bicicleta nesta sexta-feira (5), fraturou a clavícula e precisará passar por cirurgia.
O clube confirmou o acidente em comunicado nas redes sociais. Segundo o PSG, Luis Enrique recebeu atendimento ainda no local da queda, foi levado ao hospital e já tem a operação programada.
“O Paris Saint-Germain manifesta todo o apoio ao seu treinador e deseja uma recuperação rápida”, diz um trecho da nota, prometendo novas atualizações em breve.
À la suite d’une chute à vélo survenue ce vendredi, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a été pris en charge par les secours et va subir une opération pour une fracture de la clavicule.
Le Paris Saint Germain tient à exprimer tout son soutien à Luis Enrique et lui…
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 5, 2025
O espanhol aproveitava a folga da Data Fifa para praticar ciclismo, um de seus hobbies favoritos, quando se machucou. Agora, terá alguns dias de recuperação antes de voltar à rotina de treinos e jogos. O PSG enfrenta o Lens no dia 14 de setembro, no Parque dos Príncipes, pela quarta rodada da Ligue 1.
