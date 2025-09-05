Luis Suárez pega seis jogos de suspensão por cuspir em adversário na final

O atacante Luis Suárez recebeu uma dura punição nesta sexta-feira (5). O Comitê Disciplinar da Copa das Ligas suspendeu o jogador do Inter Miami por seis jogos. A sanção ocorreu por ele ter cuspido em um membro da comissão técnica do Seattle Sounders. A confusão ocorreu na final do torneio, no último domingo (31), vencido pelo adversario por 3 a 0. Após a decisão, o uruguaio pediu desculpas publicamente em suas redes sociais.

A punição a Suárez foi a mais pesada entre os atletas envolvidos na confusão. Conforme o comunicado oficial do torneio, a suspensão se baseia no Artigo 4.2 C do regulamento da competição. A nota oficial, de fato, deixa claro que ele não poderá jogar a próxima edição do torneio até que cumpra toda a pena. Outros atletas do Inter Miami também foram punidos.

O volante Sergio Busquets, por exemplo, recebeu dois jogos de suspensão. A sanção ocorreu por ele ter agredido um jogador do Seattle Sounders com um soco. Já o zagueiro Tomás Avilés foi suspenso por três partidas por conta de conduta violenta. Um membro da comissão técnica do Seattle, Steven Lenhart, também pegou um gancho de cinco jogos.

Suárez pede desculpas

Pouco depois do anúncio da dura punição, Luis Suárez quebrou o silêncio sobre o episódio. Em uma longa postagem em seu Instagram, o atacante uruguaio reconheceu o seu grave erro e pediu perdão.

“Quero pedir desculpas pelo meu comportamento após a partida. Foi um momento de grande frustração”, escreveu o jogador. “Eu estava errado e me arrependo sinceramente”, completou.

A punição de Suárez e dos outros atletas, por enquanto, vale apenas para a Copa das Ligas. A Major League Soccer (MLS), que organiza o campeonato nacional dos EUA, ainda não se manifestou. A entidade, portanto, ainda vai decidir se estende ou não as suspensões para os jogos da liga.

