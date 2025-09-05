Zé Rafael destaca tempo para elenco do Santos conhecer Vojvoda

Zé Rafael falou sobre o período de trabalho com o treinador e os novos companheiros - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC.)

Depois de estrear no comando do Santos no empate contra o Santos, Juan Pablo Vojvoda se prepara para sua segunda partida como treinador do Alvinegro. Até lá, o argentino terá tempo, já que o confronto contra o Atlético acontece apenas no próximo dia 14, em Belo Horizonte.

Por isso, o período de pausa ao longo da Data Fifa está sendo bem aproveitado pelo elenco alvinegro. Os jogadores estão tendo mais tempo para conhecer o estilo de trabalho de Vojvoda. O volante Zé Rafael avaliou como positivo o período e destacou que o time conseguiu trabalhar mais nos últimos dias.

“Está sendo bom para nós. A primeira semana com a nova comissão foi um pouco apertada, pois já tivemos que focar no jogo. Mas, nesta semana, com a pausa da Data Fifa, conseguimos trabalhar mais. O professor está conhecendo melhor as características dos atletas e também tem aplicado os conceitos que deseja para o nosso jogo. Estamos tendo tempo para nos preparar e espero que possamos continuar trabalhando e evoluindo ao longo da próxima semana”, afirmou o jogador.

Chegada de reforços

O volante também ressaltou a chegada de novos jogadores que o Peixe anunciou nos dias. Nesta semana, o Santos confirmou as chegadas dos zagueiros Adonis Frías e Alexis Duarte, do volante Victor Hugo e do atacante Lautaro Díaz. O camisa 6 alvinegro acredita que o tempo de trabalho também ajudará para que os reforços se entrosem com o elenco.

“É bom termos um pouco mais de tempo para conhecer os novos atletas. A gente joga contra muitas vezes, mas, no dia a dia, é importante entender as características do companheiro para saber a melhor forma de jogar com ele, como ele gosta de atuar. Então, esta semana também tem sido importante para isso. Os meninos foram muito bem recebidos e espero que possam nos ajudar nessa retomada”, pontuou.

