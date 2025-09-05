Volta Redonda vira nos acréscimos contra o Paysandu mas segue no Z4 da Série B

O Volta Redonda conseguiu uma virada espetacular na Série B. A equipe venceu o Paysandu por 2 a 1, em pleno Mangueirão, em Belém. O jogo, na noite desta sexta-feira (5), foi válido pela 25ª rodada e teve gols de Thalisson Gabriel para o time da casa, e Gabriel Pinheiro e Raí para os visitantes. Com a vitória, o Volta Redonda chega aos 26 pontos, mas segue em 17º lugar, dentro do Z4. Já o Paysandu, com 21 pontos, afunda na lanterna.

O jogo

O primeiro tempo no Mangueirão teve o Paysandu como principal protagonista. O time da casa pressionou e abriu o placar aos 24 minutos. Após uma cobrança de escanteio, o zagueiro Thalisson Gabriel aproveitou o desvio e marcou o primeiro gol. O Papão, então, seguiu melhor e controlou a maior parte da etapa inicial, indo para o intervalo com a vantagem.

A equipe do Volta Redonda, contudo, teve duas chances claríssimas para marcar. Logo no início, Juninho, sem marcação, chutou para fora. Já perto do intervalo, o atacante Kayke parou em uma grande defesa do goleiro Gabriel Mesquita. Apesar das oportunidades, o time visitante não conseguiu o empate na primeira etapa.

Na segunda etapa, o Paysandu continuou com mais volume de jogo. A equipe da casa, de fato, criou oportunidades para ampliar o placar e matar a partida. O atacante Diogo Oliveira, por exemplo, desperdiçou chances incríveis. O time da casa, no entanto, não conseguiu ser eficiente e pagou um preço muito caro por isso no final.

O que parecia uma vitória tranquila se transformou em um pesadelo para o time da casa. Aos 45 minutos do segundo tempo, o zagueiro Gabriel Pinheiro empatou para o Volta Redonda. O time visitante, então, foi para cima e conseguiu a virada. Aos 48, o meia Raí chutou, o goleiro escorregou e a bola entrou, selando a vitória heroica e improvável.

PAYSANDU 1×2 VOLTA REDONDA

Série B do Campeonato Brasileiro – 25ª rodada

Data: 05/09/2025

Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)

Gols: Thalisson Gabriel, 24’/1ºT (1-0); Gabriel Pinheiro, 45’/2ºT (1-1); Raí, 48’/2ºT (1-2)

PAYSANDU: Gabriel Mesquita; Bryan, Thalisson Gabriel (Maurício Antônio, 0’/2ºT), Thiago Heleno e Reverson (PK, 0’/2ºT); Leandro Vilela (Dudu Vieira, 0’/2ºT), Anderson Leite e Edinho (Rossi, 11’/2ºT); Maurício Garcez, Marlon Douglas (Vinni Faria, 24’/2ºT) e Diogo Oliveira. Técnico: Claudinei Oliveira.

VOLTA REDONDA: Jefferson Paulino; Jhonny, Fabrício, Lucas Adell e Juninho Monteiro (Sánchez, 15’/2ºT); Gabriel Pinheiro, André Luiz (Chay, 33’/1ºT) e Raí; Lucas Chávez (Daniel Cabral, 33’/1ºT), MV (João Pedro, 16’/2ºT) e Kayke Moreno (Matheus Lucas, 16’/2ºT). Técnico: Rogério Corrêa.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Cartão amarelo: Leandro Vilela, Gabriel Mesquita (PAY); Juninho Monteiro (VOL)

