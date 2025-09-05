Botafogo-SP x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Em alta dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, Botafogo de Ribeirão Preto e Athletico se enfrentam na tarde deste sábado (06). A partida acontece no Estádio Santa Cruz, no interior paulista, às 16h, válida pela 25ª rodada da competição.

O bom momento das equipes é idêntico em resultados. Pantera e Furacão chegam com três jogos de invencibilidade, com vitórias nos dois últimos jogos. Entretanto, a diferença está na briga que cada clube almeja na competição. O Tricolor tenta se distanciar da zona de rebaixamento, enquanto o Rubro-Negro quer se aproximar da zona de acesso.

O jogo também terá um momento emocionante. Pedro Severino, jogador revelado nas categorias de base da Pantera, filho de Lucas Severino, ídolo dos dois clubes, dará o pontapé inicial da partida. O atacante se recupera de um acidente de trânsito que sofreu no mês de março.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo serviço de streaming Star+.

Como chega o Botafogo

Em recuperação dentro da competição, a Pantera quer aproveitar a rodada para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Caso vença, o Tricolor pode abrir cinco pontos do 17º colocado. Para o confronto, Allan Aal não contará com Alisson Cassiano, Gustavo Bochecha e Ericson, que estão no departamento médico.

Como chega o Athletico

Depois de passar por um momento complicado no torneio, o Furacão tenta emplacar a terceira vitória seguida para manter vivo o sonho do acesso. Para embalar de vez na Série B, Odair Hellmann não contará apenas com o zagueiro Arthur Dias, que sentiu um desconforto. Por outro lado, o treinador contará com o retorno do lateral-esquerdo Lucas Esquivel.

BOTAFOGO-SP x ATHLETICO

Campeonato Brasileiro Série B – 25ª rodada

Data e horário: 06/9/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Arena Nicnet Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

BOTAFOGO-SP: Victor Souza; Wallison, Edson, Carlos Eduardo e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Wesley Dias e Marquinho; Jonathan Cafu, Ronnie Carrillo e Jeferson Nem. Técnico: Allan Aal.

ATHLETICO: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Felipinho, Patrick e Zapelli; Mendoza, Viveros e Luiz Fernando Técnico: Odair Hellmann.

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

