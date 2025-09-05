Bahia x Confiança, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Neste sábado (6), às 17h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, Bahia e Confiança decidem o título da Copa do Nordeste, em Salvador. Após vencer o jogo de ida por 4 a 1, o Esquadrão de Aço carrega uma vantagem muito confortável para a decisão em casa. Assim, pode até perder por dois gols de diferença que garante o pentacampeonato da competição.
A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar a final, ao vivo, a partir de 16h. Ricardo Froede não folga e, em seu plantão, assume os microfones da narração. Ao seu lado, dois craques da comunicação. João Miguel Lotufo nos comentários e o intrépido Will Ferreira nas reportagens.
Por Redação Jogada10
postado em 05/09/2025 22:33